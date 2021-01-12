العراق: الرئاسات الثلاث تؤكد دعم الإجراءات الضرورية لإنجاح الانتخابات

2021/01/12 | 20:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اجتماع الرئاسات في العراق، اليوم الثلاثاء، ضرورة ترسيخ الأمن الداخلي وحماية حق التظاهر، ومنع الأعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت، في ح...

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