الكعبي: لجنة إعادة إعمار مدينة الصدر ستكون برئاسة الكاظمي

2021/01/12 | 21:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلامي

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي أن مؤتمر الخدمات الأول لمدينة الصدر سيعقد في القريب العاجل، فيما أشار إلى أن المؤتمر سيكون نقطة الشروع بعملية البناء وتغيير جنس الأرض لبعض المناطق.

وقال الكعبي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "لجنة إعادة إعمار مدينة الصدر ستكون برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعضوية الوزراء المعنيين في مجال الخدمات من أصحاب الخبرة والاختصاص".

وأشار الكعبي إلى طرح المعوقات والحلول بشأن إعمار مدينة الصدر أمام الكاظمي بعد أشهر من إعادة قراءة الواقع للمدينة وما هي الأولويات التي تحتاجها مع الظروف التي تمر بها الحكومة العراقية من مشكلات التمويل وقلة التخصيصات".

ولفت إلى أن "مؤتمر الخدمات سيكون نقطة الشروع بعملية البناء والبدء بالقطاعات المختلفة كالتربية والماء والمجاري والخدمات الأخرى وتغيير جنس الأرض لبعض المناطق خصوصا حي المنتظر".

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