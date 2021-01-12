2021/01/12 | 21:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو تحالف الفتح النائب ايوب الربيعي، الثلاثاء، دعمه لما اسماها الاستقطاعات العادلة في الرواتب ضمن موازنة 2021، مشددا على ضرورة تجاوز الموظفين والذهاب نحو استقطاع رواتب الرئاسات والوزراء والوكلاء والمدراء العامون.

وقال الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الوضع المالي في العراق صعب وحرج جدا والايردات المتحققة لايمكن ان تلبي حجم النفقات العامة وكلف تمويل المشاريع الخدمية في ظل استحقاقات مالية للديون والقروض الخارجية”.

واضاف الربيعي،ان” تعاملنا مع ملف الاستقطاعات لرواتب الموظفين مبنى على اطار ثابت وهو ان تكون عادلة بحيث لاتشمل الموظفين الذين رواتبهم محدودة جدا بل تشمل الدرجات العليا من الرئاسات الثلاث والوكلاء والوزراء والمدراء العاميين لان تلك الاموال سيتم من خلال دعم ملفات متعددة ومنها الرعاية الاجتماعية وتوفير فرص عمل للعاطين”.

واشار الربيعي الى ان” لايمكن رفض الاستقطاعات بالمجمل ويجب ان تكون هناك الية منصفة وواضحة وان لاتستغل لاغراض انتخابية لان الازمة المالية حقيقة ويجب ان تكون هناك قرارات داعمة للاقتصاد الوطني والسعي الى بدائل اخرى من خلال تعظيم ايرادت الدولة الغير نفطية”

وبدء مجلس النواب بمناقشة بعض بنود موازنة 2021 والتي تضمنت بنود متعددة وابواب مختلفة ابرزها فرض استقطاعات على رواتب الموظفين بنسب محددة”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الربيعي: نقف الى جانب استقطاع رواتب الرئاسات والوزراء والوكلاء ونرفض المساس بالموظفين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الربيعي: نقف الى جانب استقطاع رواتب الرئاسات والوزراء والوكلاء ونرفض المساس بالموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).