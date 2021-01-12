اجتماع الرئاسات: ضرورة أن تكون العملية الانتخابية استجابة حقيقية لتطلعات الشعب

2021/01/12 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد اجتماع الرئاسات الثلاث على أهمية اجراء الانتخابات المقبلة باعتبارها المسار الديموقراطي والدستوري للبلاد، خاصة وانها تأتي بعد حراك شعبي ورأي عام وطني واسع يتطلع نحو الاصلاح والتغيير،

وذكر بيان حكومي ان الاجتماع أكد على ضرورة ترسيخ الامن الداخلي وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية حق التظاهر السلمي وتعزيز سلطة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون من اجل تحقيق السلم والامن المجتمعي، والتأكيد على الجهود الوطنية في دعم تعزيز مرجعية الدولة، ومنع الاعمال الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت.

وأضاف البيان ان الرئاسات دعت الى تمرير مشروع قانون الموازنة العامة بالشكل الذي يحمي حقوق المواطنين، ويمنع انعكاسات الوضع المالي الحالي على الأوضاع الاقتصادية في البلاد

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