سلطة الطيران المدني: استمرار إجراءات منع السفر من 8 دول

2021/01/12 | 21:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت سلطة الطيران المدني، الثلاثاء، التزامها بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بمنع السفر ودخول الوافدين من ثماني دول بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، إن “سلطة الطيران المدني جهة تنفيذية ملتزمة بما يصدر من تعليمات وقرارات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء”.وأشار إلى أن سلطة الطيران مستمرة بمنع السفر ودخول الوافدين من ثماني دول التي ظهرت فيها السلالة الجديدة لكورونا ما عدا العراقيين العائدين مع إلزامهم بفحص (BCR) والحجر المنزلي لـ 14 يوماً ويستثنى من ذلك الدبلوماسيون على شرط أن يكون التعامل بالمثل مع الدولة […]

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