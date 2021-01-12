علماء يجرون مقارنة بين الإصابة بـ “كوفيد- 19” ومرض الالتهاب الرئوي الشائع

2021/01/12 | 21:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أجرى علماء من شركة “نورثين ويستيرن ميدسين” في الولايات المتحدة، مقارنة بين خطورة الإصابة بالالتهاب الرئوي الشائع والإصابة بمرض “كوفيد- 19”.

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