2021/01/12 | 21:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بتكليف آمر قوة “الروجر” مديرا للأمن الوطني في كركوك.وقال المصدر، إن “رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي كلف آمر قوة (الروجر) في فرقة الرد السريع المقدم محمد الفهداوي مديرا للأمن الوطني في محافظة كركوك”.“الروجر” هي قوة خاصة ذات كفاءة عالية ومهارات قتالية فريدة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكليف المقدم محمد الفهداوي مديرا للأمن الوطني في كركوك عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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