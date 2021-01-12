نجاح عملية لتضييق مريء مريض ثلاثيني في كربلاء

2021/01/12 | 21:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت صالة العمليات الثالثة في مدينة الامام الحسين(ع) الطبية ، إجراء جراحة مُنظارية ناجحة لـ ( تضييق مريء ) مريض من أهالي المُحافظة بعمر ( 30 ) عاماً ، مُنهية بذلك معاناة دامت 10 سنوات حسب مُدير المدينة الطبية ، ورئيس الطاقم الطبي والصحي ، أخصائي الجراحة ، الدكتور صباح الحُسيني .

وذكر الحسيني لـــPUKmedia اليوم الثلاثاء " نجحنا من خلال عملية جراحية ( Laparoscopic Heller Myotomy +Dor fundoplication ) ، استغرقت نحو ساعتين تقريباً ، وجرت تحت تأثير التخدير العام ، أنهينا بها مُعاناة مريض يبلغ من العمر ( 30 ) عاماً ، ولازمته مُدة عشرة سنوات ، حيث كان يشكُو خلالها من صعوبة البلع للسوائل والاطعمة الصلبة , مبينا إن العملية التي تكللت بالنجاح التام ، قد شهدت فتح العضلات المُسببة للإنسداد بواسطة المنظار , مؤكدا في الوقت عينه ، إن المريض غادر المدينة الطبية في اليوم التالي للعملية , وهو بحالةٍ صحيةٍ جيدة ومُستقرة .

واشار الحسيني , الى إن ملاكاتنا الطبية والصحية المُتخصصة والكفوئة ، قادرة على إجراء هكذا عمليات , لما تتمتع به من خبرة جيدة في مجال عملها ، وتوفر الأجهزة الطبية والمُختبرية الحديثة ، ومن مناسئ عالمية رصينة ومُعتمدة .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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