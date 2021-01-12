إسبانيا تشهد انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق إلى ما دون 25 درجة تحت الصفر

2021/01/12 | 21:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقضي الإسبان فصل الشتاء الأشد برودة

منذ الحرب العالمية الثانية بدرجات

حرارة بلغت ذروتها اليوم الثلاثاء حيث

وصلت في بلدة "تورولينسي دي بِيُّو" إلى

25,4 درجة تحت الصفر.

وتشهد جميع جهات إسبانيا، باستثنا

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