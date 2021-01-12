بريطانيا تسجل قفزة حادة في الوفيات بفيروس كورونا

2021/01/12 | 21:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة

حادة في الوفيات الناجمة عن فيروس

كورونا بـ1243 حالة، حيث ارتفع هذا المؤشر

أكثر من ضعفين مقارنة مع بيانات أمس

الاثنين.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة،

بارتفاع عدد

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