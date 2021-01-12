رغم الإجراءات المشددة.. لبنان يسجل رقما قياسيا بحالات الوفاة بكورونا

2021/01/12 | 21:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 32

حالة وفاة و4557 إصابة جديدة بفيروس

كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة

إلى أن حصيلة الوفيات هذه هي الأعلى منذ

بدء انتشار الوباء في البلاد.

وذكرت أن إجمالي عد

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