2021/01/12 | 21:38 - المصدر: سفن سكاي

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول أعمال جلسة البرلمان يوم غد الأربعاء ويتضمن استمرار مناقشة قانون الموازنة 7 SKY TV.

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