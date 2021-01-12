بالتفاصيل الكاملة.. حالات جوية متتابعة ابتداء من الغد

2021/01/12 | 21:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، الثلاثاء، عن حالات جوية متتابعة على البلاد ، تبدأ من ساعات نهار يوم غد الاربعاء وتستمر لغاية يوم الاثنين المقبل وتؤثر ايضا على بلاد الشام وشمال السعودية.

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