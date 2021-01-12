بالوثيقة.. قانون إعادة منتسبي الدفاع والداخلية الى الخدمة

2021/01/12 | 21:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشرت الدائرة الاعلامية البرلمانية، نص مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الى الخدمة.

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