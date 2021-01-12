الأنواء تنشر توقعاتها بشأن الأمطار والثلوج ودرجات الحرارة حتى الـ 18 من الشهر الجاري

2021/01/12 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

نشرت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، توقعاتها بشأن الأمطار والثلوج ودرجات الحرارة حتى الـ 18 من الشهر الجاري.

وتحدث رئيس منبئين جويين اقدم، محمود عبد اللطيف، مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، عن النتائج الأبرز لتأثير المنخفض الجوي البارد ( من جنوب شرق أوروبا) باتجاه العراق وبلاد الشام .

وأوضح عبد اللطيف، أن "يوم الأحد 17 كانون الثاني 2021 سيشهد أكبر كمية أمطار يرافقها الثلوج شمال البلاد ، بينما ستسجل أقل درجة حرارة يوم الاثنين 18 كانون الثاني 2021".

وأضاف، أن "الأكثر عمقا للثلج من المتوقع أن يكون في حاج عمران، كما أن اقل درجة حرارة صغرى متوقعة في حاج عمران ستكون 15 درجة مئوية تحت الصفر".

وتابع مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء الجوية، أن "الأمطار المتوقعة في المنطقة الوسطى ستكون خفيفة يوم الخميس 14 كانون الثاني 2021 مساء، اما الثلوج المتوقع تساقطها ستكون فقط شمال البلاد واقصى الحدود الغربية للعراق (الرطبة والقائم)".

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