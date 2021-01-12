قفزة بأسعار فيزتي إيران وتركيا للعراقيين الراغبين بزيارة البلدين

2021/01/12 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأفادت احدى شركات السفر والسياحة في بغداد، اليوم الثلاثاء، (12 كانون الثاني، 2021)، بحدوث ارتفاع قياسي بأسعار فيزا إيران وتركيا للعراقيين الراغبين بزيارة البلدين بعد قرارات رسمية اصدرها البلدان.وذكرت شركة معنية بالسياحة والسفر، لـ(بغداد اليوم)، إن "سعر الفيزا الايرانية يبلغ حالياً 200 دولار مع فحص كورونا، اما التركية فيبلغ سعرها للفيزا السنوية 150دولاراً و111$ الاعتيادية، بدون فحص كورونا".وتابع ان "السلطات الايرانية هي من رفعت اسعار الفيزا عبر سفارتها في بغداد ، فيما قام مكتب مخول من السفارة التركية ببغداد برفع اسعار الفيزا ، وهو المكتب الوحيد الذي يمنح الفيزا التركية ".

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