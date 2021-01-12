2021/01/12 | 21:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حذر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، الولايات المتحدة ،من " أي خطأ في الحسابات"، مبينا أن "رد إيران سيكون ساحقا ضد أي اعتداء".وقال حاتمي في تصريحات صحفية :" ان إيران هي الضامن لأمن المنطقة" ، مؤكدا استعداد طهران "للتصدي بقوة لأي تهديد".وكان مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أعلن أن طهران لن تشهد تغييرا أساسيا في العلاقات الخارجية مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.وبشأن التحركات العسكرية الأمريكية في الخليج، أردف روانجي: "يجب علينا أن نحافظ على حذرنا وجاهزيتنا اللازمة، وبالطبع فإن استنباطي الشخصي أنه لن يقع حادث في هذا المجال"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الايراني: نحذر الامريكيين من اي خطأ في الحسابات وردنا سيكون ساحقا ضد اي اعتداء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الايراني: نحذر الامريكيين من اي خطأ في الحسابات وردنا سيكون ساحقا ضد اي اعتداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).