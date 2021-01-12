شرطة البصرة تكشف ملابسات جريمة قتل ضابط وتلقي القبض على القاتل

2021/01/12 | 21:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت مكافحة اجرام البصرة القبض على قاتل ضابط في قيادة حرس الحدود وضبطت بحوزته بندقية كلاشنكوف ومواد مخدرة .وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " بعد ورود اخبار بتاريخ ٨/ ١ /٢٠٢١ عن جريمة قتل ضابط برتبة مقدم منسوب الى قيادة حرس الحدود ، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص من قسم مكافحة الاجرام بالبصرة و باشراف قائد شرطة محافظة البصرة وبأمرة مدير قسم مكافحة اجرام البصرة .وبعد التحري وجمع المعلومات ومتابعة الادلة التي توفرت خلال التحري ومن خلالها تم كشف ملابسات جريمة القتل والتي كانت بداعي السرقة وتم التعرف على الجاني ".واضاف " بعد التوصل الى مكان تواجد المتهم ع، تمت مداهمته و إلقاء القبض عليه وضبطت بحوزته بندقية كلاشنكوف و مواد مخدرة وأدوات تعاطي المخدرات وآلتين حادتين والملابس التي استخدمها أثناء تنفيذ الجريمة "./انتهى

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