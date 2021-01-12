ملا طلال يكسر صمته: حزب واحد ’يحمل روح تشرين’.. وإلا!

2021/01/12 | 21:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عاد الناطق السابق باسم مجلس الوزراء أحمد ملا طلال إلى الواجهة، عبر حديث مقتضب هو الأول منذ إعلانه الإستقالة من منصبه الرسمي.

وقال ملا طلال في تدوينة تابعها "ناس" (12 كانون الثاني 2021) "‏من دون حزبٍ واحد يجمع شتات انتفاضة تشرين ويحمل روحها وأهدافها، ومن دون مشاركة كثيفة غير مسبوقة، ومن دون إشراف دولي محكم، فالمقاطعة أولى وأجدى.



‏وإلّا فإننا سنترحم على فضيحة إنتخابات ٢٠١٨ وتداعياتها الكارثية"، وذلك في إشارة إلى الأنباء عن انتظام عدد من النشطاء الداعمين للاحتجاجات في عدة مشاريع سياسية مُرتقبة.

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