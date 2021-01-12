صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 302 المسجلة اليوم

2021/01/12 | 22:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 302 موزعة كالآتي:

ابو دشير—————18

ابو غريب————–39

الاسكان—————–1

الاعلام——————5

البياع——————-5

التاجي——————7

الحرية —————–14

الدورة—————–40

الدولعي—————-4

السيدية—————-5

الشرطة الخامسة———1

الشعلة—————-18

الصالحية—————2

العامرية—————-8

العطيفية—————8

العلاوي—————–2

القادسية—————-4

الكاظمية—————13

المحمودية————-29

المنصور—————13

اليرموك—————–9

حي الجامعة————-4

حي الجهاد————-21

حي الخضراء————-4

حي العدل—————3

حي العامل————–18

حي الفرات—————2

سبع البور—————-1

سكنة جانب الرصافة——-1

محافظة الديوانية———-1

محافظة النجف———–1

محافظة بابل————1

الشفاء: 211

الوفيات: لاتوجد

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