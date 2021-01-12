''لا ينخدع أحد''.. إيران ترد على اتهام واشنطن بشأن علاقتها بالقاعدة

2021/01/12 | 22:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على المعلومات التي كشفها نظيره الأميركي مايك بومبيو، بشأن علاقة طهران بتنظيم القاعدة، عادا اياها "أكاذيب جديدة مؤججة للحروب".

وقال ظريف، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (12 كانون الثاني 2021): "من الإشارة إلى كوبا وإلى خيال (رفع السرية) عن إيران والقاعدة، فإن السيد (الكاذب والمخادع والسارق) ينهي حياته المهنية الكارثية وهو ينشر أكاذيب جديدة مؤججة للحروب".

وأضاف الوزير الإيراني: "لكن لا ينخدع أحد.



فقد جاء جميع إرهابيي 11 سبتمبر من الوجهات المفضلة لبومبيو في الشرق الأوسط، ولم يأت أحد من إيران".

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، كشف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، لأول مرة معلومات استخباراتية عن علاقة إيران بتنظيم القاعدة، مؤكدا ان طهران قدمت دعما كبيرا للتنظيم، كما انها ساعدته في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر.

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