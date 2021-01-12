ظريف: مزاعم بومبيو عن علاقات بين إيران والقاعدة خيالية

2021/01/12 | 22:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف على توجيه نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، اتهامات لطهران بالتواطؤ مع قادة تنظيم القاعدة واتهمه بترويج الأكاذيب.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر، ان ارهابيي الحادي عشر من سبتمبر جاءوا من بلدان يفضلها بومبيو ولم يأتوا من إيران وان مزاعم بومبيو عن علاقات بين طهران والقاعدة خيالية، وأضاف وزير الخارجية الإيراني ان عملية رفع السرية التي يقوم بها بومبيو بشأن إيران وهمية ومثيرة للشفقة وهو يصر على أن ينهي حياته المهنية بشكل كارثي عبر مزيد من الأكاذيب التي تثير الحروب على حد قوله.

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