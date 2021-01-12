المالية النيابية تكشف حجم الانفاق التشغيلي والاستثماري في الموازنة

2021/01/12 | 22:09 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن جانب من الية توزيع النفقات والايرادات لكل قطاع في موازنة 2021، مشيرة الى ان ايرادات الموازنة بلغت 93 ترليون دينار عراقي، فيما دعت الى تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وذكر مقرر اللجنة احمد الصفار، خلال حوار متلفز ان “اللجنة المالية بدأت بالتفرغ لمناقشة بنود الموازنة، ونسعى لأقرارها بأسرع وقت لأنها وصلت متأخرة“، مبيناً ان “تقرير اللجنة المالية حول مشروع الموازنة يتكون من 9 محاور، و اللجنة تهدف الى تغيير المشروع بما ينسجم مع واقع حال العراق“.

واضاف الصفار ان “ايرادات الموازنة بلغت 93 ترليون دينار عراقي، 73 ترليون نفطية، أما غير النفطية 29 ترليون، اي ان 78% من ايرادات الموازنة نفطية، كما بلغت النفقات العامة 164 ترليون“، لافتاً الى انه “83% من اجمالي الانفاق تشغيلية، فيما خصص 17% من الموازنة لانعاش القطاع الاستثماري“.

واشار الصفار الى ان “قطاع الطاقة في مشروع الموازنة خصص له 33 ترليون، اي 20% من الموازنة، وهو مبلغ مبالغ به“،داعياً الى “تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي“.

وتابع الصفار ان “الخدمات الاجتماعية، مثل رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية، خصص لها في قانون الموازنة 31 ترليونو 400 مليار دينار“، مبيناً ان “الامن والدفاع خصص لها 27 ترليون و700 مليار دينار، اي انها تبلغ 16.8% من الموازنة“.

واشار الى ان “قطاع الادارات العامة والتي تعبر عن الترهل الوظيفي، خصص لها 23 ترليون، اي اكثر من 14%، فيما خصص الى قطاع الزراعة 900 مليار، وقطاع الاسكان، خصص له ترليون و600 مليار“.

وبين الصفار ان “قطاع الصحة خصص له 7 ترليون و300 مليار وهو مبلغ قليل في ظل ازمة كورونا، اما قطاع التربية فخصص له 12 ترليون“، لافتاً الى ان “الرواتب خصص لها 53.8 ترليون“.

وحول رواتب الرئاسات الثلاث، قال الصفار، ان “مشروع قانون الموازنة خصص لمجلس النواب 255 مليار، و رئاسةالجمهورية 60 مليار، اما رئاسة مجلس الوزراء فخصص لها 475 مليار“، مشيراً الى ان “المجمع العلمي العراقي خصص له 3 مليار“.

وحول الاموال المخصصة للاوقاف، ذكر الصفار ان “829 مليار خصصت للوقف الشيعي، والوقف السني خصص له 309 مليار من قانون الموازنة“، مؤكداً ان “المبلغ المخصص للاوقاف والديانات الاخرى بلغ 9 مليار“.

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