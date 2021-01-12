المالية تصدر بيانا بشأن زيادة نفقات موازنة 2021

2021/01/12 | 22:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بياناً حول زيادة النفقات التي تضمنها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.وقالت الوزارة في البيان الذي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان” إعداد الموازنة لعام 2021 استندت على أسس والمبادئ العامة التي تعكس الأولويات الضرورية للمرحلة الحالية.وأضافت: ان عملها على تقليل العقبات …

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