الطيران المدني تؤكد استمرار إجراءات منع السفر من 8 دول

2021/01/12 | 22:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت سلطة الطيران المدني العراقية، الثلاثاء، التزامها بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بمنع السفر ودخول الوافدين من ثماني دول بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا. وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “سلطة الطيران المدني جهة تنفيذية ملتزمة بما يصدر من تعليمات …

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