علي عدنان يخضع للفحوصات الطبية غداً ويعاني من الآم قوية

2021/01/12 | 22:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سيخضعُ لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، علي عدنان، إلى الفحوصات الطبية، يوم غد الأربعاء، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الكتف خلال مباراة المنتخب الودية أمام منتخب الامارات والتي انتهت بالتعادل السلبي مساء اليوم.

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