مشروع طائر السمّان يُنتج 20 ألف طائرٍ شهريّاً ويضع خطّةً لمضاعفة الإنتاج

2021/01/12 | 22:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت إدارةُ مشروع إنتاج طائر السمّان أو السلوى التابع لشركة الكفيل للاستثمارات العامّة إحدى شركات العتبة العبّاسية المقدّسة، عن وصول إنتاجها لـ(20 ألف) طائرٍ شهريّاً، وهناك خطّةٌ لمضاعفة الإنتاج ليصل الى مستوياتٍ أعلى خلال هذا العام تلبيةً لاحتياجات السوق المحليّة،

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