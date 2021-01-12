مشروع تعديل رواتب الموظفين.. طلب نيابي يخص الفئات الأكثر تضرراً - عاجل

2021/01/12 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

دعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، ندى شاكر جودت، اليوم الثلاثاء، إلى معالجة رواتب الموظفين الأكثر ضررا من خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار عبر توحيد سلم الرواتب.

وقالت ندى شاكر جودت، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار أثر بشكل كبير على عدد من موظفي الدولة الذين يتقاضون رواتب لا تتجاوز الـ400 ألف دينار عراقي".

وأضافت جودت، أن "الحكومة مطالبة بضرورة انصاف تلك الفئات من خلال التصويت على مشروع تعديل قانون رواتب موظفي دوائر الدولة وتوحيد سلم الرواتب وإرساله إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليه".

وبينت أن "هناك تفاوتا كبيرا في مرتبات الموظفين يختلف من وزارة إلى أخرى بالتالي نرى الكثير منهم يجد صعوبة في مواجهة الظروف المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر فيها البلاد".

وشددت عضو لجنة الاقتصاد النيابية، على ضرورة "حماية الأسواق من التجار ضعفاء النفوس الذين يستغلون الأزمات من أجل التلاعب في الأسعار وحماية المنتج المحلي".

وكانت الأسواق المحلية العراقية في بغداد والمحافظات الأخرى اضطربت بعد قرار تخفيض العملة في مسودة موازنة 2021 التي تضمنت سعر الصرف الجديد.

ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة، اضطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا، تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.

وأثار قرار خفض العملة موجة غضب في الشارع العراقي، لكن الكاظمي دافع عن خطوة حكومته وقال إنه كان أمام خيارين "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".

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