2021/01/12 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

يخضعُ لاعب منتخب العراق بكرة القدم علي عدنان، إلى الفحوصات الطبية، يوم غد الأربعاء في دبي، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الكتف خلال مباراة المنتخب الودية أمام منتخب الامارات والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وذكر المكتب الاعلامي للهيأة التطبيعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" اللاعب علي عدنان تعرض للإصابة بعد عرقلته من قبل لاعبي المنتخب الإماراتي بالقرب من منطقة الجزاء بالدقيقة 51 ، ليغادر الملعب متأثراً بالإصابة، وليحل بدلاً عنه اللاعب ضرغام إسماعيل".

ويعاني الظهير الأيسر لمنتخبنا الوطني من آلام قوية في الكتف الأيسر ، بانتظار الفحوصات الطبية لمعرفة حجم الإصابة التي لحقت به.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي عدنان يخضع لفحوصات طبية في دبي بعد إصابته في لقاء الامارات اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي عدنان يخضع لفحوصات طبية في دبي بعد إصابته في لقاء الامارات اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).