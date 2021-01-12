عدي عواد : الارادة الشعبية مع اقامة اقليم البصرة

2021/01/12 | 22:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد النائب عن البصرة عدي عواد :" ان الارادة الشعبية في البصرة مع اقامة الاقليم و الارادة السياسية تتبعها ".وقال عواد في تصريح متلفز :" ان اكثر من 90 بالمائة من اهل البصرة مع اقامة الاقليم "، مبينا :" ان العراق سيندفع الى المزيد من المشاكل خلال المرحلة المقبلة ، اذا استمر الظلم ".واضاف :" ان الموازنة خرجت من وزارة المالية وليس من البرلمان ،ولدينا خيارات عدة تضمن حق البصرة فيها "./انتهى8

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