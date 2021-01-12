الاتحاد الأوروبي يتلقى طلبا لترخيص لقاح ثالث ضد كورونا

2021/01/12 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا دير لاين، أن شركة أسترازينيكا تقدمت بطلب للاتحاد الأوروبي للحصول على ترخيص لقاحها ضد كورونا.

وأعلنت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي أنها تلقت طلبا لتسجيل لقاح ثالث لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي وهو AstraZeneca.

وقالت الهيئة المنظمة للأدوية في بيان: “تلقت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) طلبا للحصول على تصريح تسويق مشروط للقاح أسترازينيكا COVID-19”

وذكر البيان أن تقييم اللقاح من قبل الوكالة سيتم في إطار زمني سريع، ويمكن إصدار استنتاج بشأن الإذن باستخدام الدواء في الاتحاد الأوروبي قبل 29 يناير.

يذكر أن لقاح Pfizer / BioNTech أقر في الاتحاد الأوروبي في 21 ديسمبر.



وأصدرت المفوضية الأوروبية الموافقة النهائية للقاح في نفس اليوم، وبعد أيام قليلة بدأ توريد الدواء لدول الاتحاد.

وتضمن هذا العقد الأولي شراء 300 مليون جرعة من اللقاح.



وجددت المفوضية الأوروبية الجمعة الماضي عقدها مع شركة Pfizer / BioNTech لشراء 300 مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 600 مليون جرعة.

وأوضحت منظمة الأدوية أيضا أنه عند استخدام زجاجة واحدة من لقاح Pfizer / BioNTech ، تكفي لست جرعات، وليس خمس جرعات ، كما كان يعتقد سابقا.

وفي 6 يناير، وافق الاتحاد الأوروبي على استخدام اللقاح الثاني في الاتحاد الأوروبي، موديرنا، ويتضمن العقد المبرم مع هذه الشركة شراء ما يصل إلى 160 مليون جرعة من لقاح COVID.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، ستسمح عقود المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتلقي ما مجموعه حوالي 2.3 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من شركات مختلفة.



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