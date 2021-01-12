2021/01/12 | 22:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي فائق زيدان، أهمية تحديد موعد واقعي للانتخابات المبكرة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اكد خلال حضوره اجتماع السلطات الثلاث الذي عقد مساء يوم الثلاثاء على اهمية تحديد موعد الانتخابات القادم بتاريخ واقعي تتمكن خلاله مفوضية الانتخابات اجراء انتخابات حرة نزيهة.

وتابع البيان: كما اكد القاضي زيدان على ذات المبدأ خلال حضوره الاجتماع الثاني بين رؤساء السلطات الثلاث ومفوضية الانتخابات بحضور ممثل الامين العام للامم المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يؤكد أهمية تحديد موعد واقعي للانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يؤكد أهمية تحديد موعد واقعي للانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).