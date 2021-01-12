إحصائية جديدة لتحديث السجل البايومتري للناخبين.. والمفوضية ’مستعدة’ لـ 6 حزيران

2021/01/12 | 22:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، أن عملية التسجيل البايومتري وصلت 14 مليونا ونصف مليون للناخبين.

وقالت الناطقة بإسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (12 كانون الثاني 2021)، إن "المفوضية مستعدة لإجراء الانتخابات حسب الموعد الذي حددته الحكومة في 6 من حزيران لهذا العام"، مبينة أن "مرحلة تحديث سجل الناخبين التي تعد أولى مراحل العملية الانتخابية انطلقت منذ 2/1 وتستمر لغاية 2/2 لإجراء حالات التحديث؛ الحذف والإضافة والتغير والتصحيح فضلا عن النازحين والقوات الأمنية".

وأضافت أن "عملية التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب مستمرة حيث وصل عدد عملية التسجيل البايومتري للناخبين ما يقارب 14 مليونا ونصف المليون"، لافتة الى أن "عملية توزيع بطاقة الناخب البايرمترية وصلت الى 12 مليونا ونصف المليون أو أكثر".

وأشارت الى أن "مرحلة التحديث حتى التاسع من هذا الشهر وصلت ما يقارب 65548 حالة تحديث فضلا عن تسيير الفرق الجوالة الى مخيمات النازحين وتحديث بياناتهم وتسجيلهم حيث بلغ عددهم 571 حالة في مخيمات النازحين"، مشيرة الى أن "مفوضية الانتخابات وبانطلاق المرحلة الأولى شرعت في أولى مراحل العملية الانتخابية وهي مرحلة التحديث، وإكمال الاستعدادات والعملية الانتخابية تتم في مراحل عدة".

وأوضحت أن "المفوضية تعمل بجهد مستمر على وفق الميزانية التي خصصت للعملية الانتخابية"، مؤكدة أن "رئاسة الوزراء وجهت مؤسسات الدولة وكل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية بأن تقف وقفة واحدة بمساعدة مفوضية الانتخابات"، موضحة أن "مفوضية الانتخابات وضعت جدولا زمنيا محددا حتى يوم 6/ 6/ 2021 لإجراء عملية الانتخابات".

وبينت الغلاوي أن "الخطوات المقبلة هي مرحلة افتتاح تشكيل التحالفات التي انطلقت في 9/ 1 وأيضا تسلم قوائم المرشحين وكذلك التحالفات من 9/ 1 وحتى يوم 16/ 1 ومازالت مستمرة"، لافتة الى أنه "تم تسجيل ما يقارب 433 حزبا، والذين منحوا إجازة تأسيس 225 حزبا و63 منها قيد التأسيس وأيضا الطلبات التي رفضت هي 128 طلبا والطلبات المسحوبة من قبل أصحابها 17 طلبا".

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