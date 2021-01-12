2021/01/12 | 22:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب عن كتلة سائرون غالب العميري للفرات:

الاجتماعات والنشاطات المتواصلة للرئاسات الثلاث بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق من أزمات صحية واقتصادية وأمنية

البعض يرسم سياسة جديدة من اجل انتخابات مبكرة

سائرون مع كل سياسة تنفع الواقع العراقي

ننتظر مخرجات الرئاسات الثلاث تنفع العملية السياسة والاقتصادية والصحية

الانتخابات تحتاج الى ثلاث ركائز اقرار القوانين الخاصة وتوفير السيولة المالية دور الحكومة في حصر السلاح والمال السياسي والفساد ومشاركة الناخب

قانون المحكمة الاتحادية لن يمرر في الدورة الحالية لكن يمكن تمرير التعديل خلال اسبوع

مسؤولية الحكومة حصر السلاح المنفلت لاجراء الانتخابات

مهمة حكومة مصطفى الكاظمي متمثلة باجراء انتخابات مبكرة

نسبة استلام البطاقة البايومترية وصلت الى 65% ونامل ارتفاع النسبة لاستقرار اوضاع البلد

نحتاج الى بيئة مناسبة لكي لايخرج الشارع يوم غد على منتخبيه

هدفنا المشاركة الواسعة في الانتخابات ونستبشر خيرا بانتخابات نزيهة

اغلب الشعب كان ضد قانون سانت ليغو وهو حاليا بمرحلة نضج

تغيير مجلس المفوضين السابق قلل الفجوة بين الناخب والمسؤول

الغاء انتخابات الخارج يقلل من النفقات ويمكن المشاركة في الانتخابات من خلال البطاقات الالكترونية التي تضمن مشاركة كل العراقيين بالانتخابات

التغيير المطلق في قانون المفوضية اتت بشخصيات جديدة ووصلت الى حتى الى اقسام الشعب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العميري: قانون المحكمة الاتحادية لن يمرر بالدورة الحالية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العميري: قانون المحكمة الاتحادية لن يمرر بالدورة الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).