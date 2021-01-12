لجنة الانضباط تصدر حزمة من العقوبات

2021/01/12 | 22:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اليوم الثلاثاء، الموافق (12/1/2021)، اجتماعا لمناقشة تقارير مشرفي المباريات للنظر في الإساءات والتجاوزات التي حصلت في المباريات، إضافة الى مناقشة اعتراضات الأندية .

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