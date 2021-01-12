الحكومة العراقية تصدر قرارات عدة منها يخص البطاقة البايومترية

2021/01/12 | 22:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، قرارات عدة خلال جلسته التي عقدها اليوم، منها يخص البطاقة البايومترية....

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