2021/01/12 | 22:44 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب :شكري محمود الحدث: مباراة دولية ودية التاريخ : الاثنين 12-1-2021 – الساعة السادسة والنصف مساءً حسب توقيت مدينة بغداد المكان : الامارات / دبي الملعب : ملعب زعبيل بنادي الوصل الاماراتي الحضور: بدون جمهور بسبب جائحة كورونا الطقس/ درجة الحرارة :22 ، الطقس :حسن الفريقان والنتيجة: المنتخب العراق 0-0 منتخب الامارات ، الشوط الاول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير..



ودياً : تعادل منتخبي العراق والامارات بدون اهداف first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير.. ودياً : تعادل منتخبي العراق والامارات بدون اهداف) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير.. ودياً : تعادل منتخبي العراق والامارات بدون اهداف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).