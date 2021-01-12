الوائلي: حميد الغزي يبذل جهوداً كبيرة وغير مسبوقة في الجنوب لإعمار ذي قار

2021/01/12 | 22:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أشاد محافظ ذي قار ناظم الوائلي، الثلاثاء، بعمل الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، تجاه ما وصفه بـ "الجهود الكبيرة" وغير المسبوقة لإعمار ذي قار، فيما نفى الوائلي ارتباطه باي جهات حزبية بما فيها تحالف سائرون.

وقال الوائلي في حديث لبرنامج "أو أدنى" الذي يقدمه الزميل سامر جواد، وتابعه "ناس" (12 كانون الثاني 2021)، "لازلت مستقل والدليل كل الجهات الحزبية تهاجمني بما فيهم كتلة سائرون، حتى بات يصفوني بـ "شريح القاضي""، لافتاً الى ان "زعيم التيارالصدري مقتدى الصدر وضع خارطة طريق رائعة بالتعامل مع المتظاهرين والقوات الامنية وهي تغريدة حكيمة".

وحول علاقته بالامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ذكر الوائلي ان "الغزي لم يتصل بي ولا مرة منذ ان توليت المنصبـ، ولم يطلب مني تعيين او اقالة اي شخص".

واضاف ان "الغزي وضع حجر الاساس لاعمار الناصرية وحقق مشاريع كبيرة في ذي قار"، موضحاً ان "تخصيص صندوق لاعمار محافظة ذي قار سابقة في الجنوب، فلم يتم تخصيص اعمار في اي محافظة سوا المحافظات الغربية، كل هذا بجهود الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي".

وحول حصة ذي قار من موازنة 2021، جدد الوائلي الاشادة بالامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، قائلاً انه "خصص لمحافظة ذي قار ترليون و300 مليار في قانون الموازنة، وهذا بجهود حميد الغزي"، مؤكداً "العمل على استكمال المشاريع المتوقفة و تشغيل المدارس المعطلة".

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