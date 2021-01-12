قليل من أخلاقية الكتابة لا يضر - ياسين الحاج صالح

2021/01/12 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح فيما يفترض أن يكون عرضاً لكتابي "بالخلاص يا شباب"، الصادر عام 2012، يسيء مروان عبد الرزاق (مقالته في "القدس العربي" في 1 ديسمير 2020) إلى مضمون ما يعرض وإلى أخلاقية الكتابة، في مقالة مؤسفة من أكثر من وجه.



أولها ما يتصل بخوضه معركة سياسية متأخرة بلا لزوم يوجبه تناول كتابي عن السجن وتجربة السجن.



يتعلق الأمر بموقف اتخذه حزبي وقتها، الحزب الشيوعي- المكتب السياسي، من الأزمة الوطنية والاجتماعية المت ......





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