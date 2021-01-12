لنقرأ ماركس وانجلز معا 4 - ثامر الصفار

2021/01/12 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ثامر_الصفار ماركس يلتقي بالطبقة العاملةفي رسالة الى صديقه أرنولد روغه في أيلول عام 1843 يكتب ماركس «إنني أشير إلى النقد القاسي لكل ما هو موجود، نقد لا يرحم ولا يخاف من النتائج ...



ولا يخاف من الصراع مع السلطات القائمة».يعود هذا المزاج القتالي الذي نلمحه في الأسطر السابقة الى اضطراره لترك المانيا واللجوء الى فرنسا بعد ان أغلقت السلطات الألمانية الصحيفة الرينانية التي كان يعمل فيها بصفة محرر.



لكنه من نا ......





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