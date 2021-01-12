مقاطع من فصول كتاب -الاعتقال السياسي، صفحات لم تنطوي بعد- - جاسم ألصفار

2021/01/12 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار مقاطع من فصول كتاب "الاعتقال السياسي، صفحات لم تنطوي بعد" المهيأ للنشرد.



جاسم الصفار14/12/2020من الفصل الأول "زائر الفجر"......في الدول التي حكمتها انظمة دكتاتورية كانت معظم الاعتقالات السياسية تُنفّذ قُبيْل الفجر، وهي أهدأ فترة في الليل، يخلد فيها الانسان للنوم، تاركا حذره جانبا، وتخلو الشوارع من المارة، فلا يشهد على الظلم الا ألله.



وقد استوحيت عنوان الفصل الأول من الفلم المصري ال ......





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