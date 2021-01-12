2021/01/12 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة إيريان جايا بإندونيسيا.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كلم.



ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة إيريان جايا بإندونيسيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة إيريان جايا بإندونيسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).