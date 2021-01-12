“واشنطن بوست”: مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر مسبقًا من اقتحام الكونغرس

2021/01/12 | 23:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مكتبًا تابعًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي في فرجينيا أصدر تحذيرًا داخليًا، في اليوم السابق لاقتحام مثيري شغب من أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكابيتول (الكونغرس)، أن متطرفين يخططون للحضور إلى واشنطن ويتحدثون عن شن ”حرب“.وقالت الوثيقة التي حصلت عليها الصحيفة:“ناقش موضوع على الإنترنت دعوات محددة للعنف تشمل القول كونوا مستعدين للقتال، الكونغرس في حاجة لسماع صوت تحطم زجاج، وركل أبواب، وإراقة دماء من جنودهم العبيد أتباع مبادرة حياة السود مهمة والحثالة، كونوا عنيفين، وتوقفوا عن تسمية ذلك مسيرة أو تجمعًا حاشدً أو احتجاجًا، وتوجهوا إلى هناك وأنتم على استعداد للحرب إما […]

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