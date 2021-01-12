القضاء يؤكد أهمية تحديد موعد واقعي للانتخابات المبكرة

2021/01/12 | 23:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي فائق زيدان، أهمية تحديد موعد واقعي للانتخابات المبكرة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقى PUKmediaنسخة منه، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اكد خلال حضوره اجتماع السلطات الثلاث الذي عقد مساء يوم الثلاثاء على اهمية تحديد موعد الانتخابات القادم بتاريخ واقعي تتمكن خلاله مفوضية الانتخابات اجراء انتخابات حرة نزيهة".

وتابع البيان: كما اكد القاضي زيدان على ذات المبدأ خلال حضوره الاجتماع الثاني بين رؤساء السلطات الثلاث ومفوضية الانتخابات بحضور ممثل الامين العام للامم المتحدة.

PUKmedia اعلام مجلس القضاء الاعلى

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