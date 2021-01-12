2021/01/12 | 23:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة اليوم الثلاثاء، ليغلق "نايمكس" أعلى 53 دولاراً، لأول مرة منذ فبراير/ شباط.واستفادت أسعار الخام من توقعات تشديد

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