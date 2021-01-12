2021/01/12 | 23:11 - المصدر: سفن سكاي

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اعلنت مديرية مرور محافظة البصرة عن اغلاق الجسر المعلق الذي يربط مركز المحافظة بقضاء شط العرب غدا الاربعاء من الساعة 8 صباحا الى 4 عصراً لتقييم الاضرار تمهيدا للصيانة.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد رياض العيداني في بيان صحفي انه سيتم قطع جسر محمد باقر الصدر“المعلق” لاغراض الصيانة مشيراً الى انه” بإمكان سائقي المركبات التوجه نحو جسر الشهيد كنعان باعتباره سالكا امام الحركة المرورية من والى قضاء شط العرب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغلاق الجسر المعلق في البصرة غدا لأغراض الصيانة 7 SKY TV.

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