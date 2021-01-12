جبهة الإنقاذ تطالب الحكومة بالكشف الفوري عن مقابر جماعية مكتشفة حديثاً

2021/01/12 | 23:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز طالبت جبهة الإنقاذ والتنمية اليوم الثلاثاء الحكومة العراقية بالكشف الفوري عن المتسببين بالمقابر الجماعية المكتشفة حديثا ومعالجة متعلقات القضية.وقالت الجبهة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه: “نستنكر الصمت الحكومي تجاه قضايا المقابر الجماعية في المناطق المحررة مؤخراً والتي كان آخرها مقبرة الفرحاتية الجديدة قرب الاسحاقي و المكتشفة قبل أيام من …

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