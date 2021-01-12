الدفاع المدني تعلن إخماد حريق داخل ساحة لوقوف السيارات في نينوى

2021/01/12 | 23:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد حريق داخل ساحة لوقوف السيارات في نينوى.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم احتراق ( 2000 ) لتر من مادة النفثا المستخرجة من مادة النفط الخام من داخل ساحة لوقوف السيارات في حي المشاهدة بمحافظة نينوى”، موضحة أن “مفارزنا في …

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