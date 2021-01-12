2021/01/12 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد رشيد إبن ميسان إنتبهوا إلى مشاريعه – نعيم عبد مهلهل يشتغل محمد رشيد ابن مدينة العمارة وطوال عام بجد واجتهاد ليحقق أنشطته الغرائبية والتي تسكنها رغبة عجيبة من الإصرار لتتحقق .انها انشطة حضارية وذات صبغة ثقافية ومجتمعية يراد منها إبراز ما يتمنى ابرازه .الوجه التأريخي والمتحضر لبلاد يعتقد محمد رشيد انها تستحق ليبشر […]

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