2021/01/12 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غثُ الإستطلاعات من سمينها – منقذ داغر تنص معظم دساتير الدول حتى الدكتاتورية منها أن الشعب هو مصدر السلطات.وفي الديمقراطيات الحقيقية والراسخة يعد قياس الرأي العام واحداً من أهم وسائل التواصل بين النخب السياسية وقواعدها.وقد كتب روسو في عقده الإجتماعي أن الرأي العام هو السلطة الرابعة لأي دولة.لذلك تطور علم قياس الرأي […]

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